بسمة بوسيل تجدد دعمها للمجرد ودنيا باطما: ” أنا أم وماشية بقلبي ووقفت مع ابن بلدي”

جددت الفنانة بسمة بوسيل، دعمها للفنانين سعد لمجرد ودنيا باطما.

وقالت بسمة بوسيل خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة الحياة: “أنا ماشية بقلبي ووقفت مع ابن بلدي، وقضية سعد لمجرد فيها حاجات كثيرة غير مفهومة، وهو حتى الآن خارج السجن، وناس بيقولوا تم الإيقاع به، لكن لما يبقى عليه حكم نهائي أكيد لن أسانده”.

وأضافت: “أنا بشوف إن الست المفروض تعرف قيمة نفسها، لو واحدة طلعت عند واحد الأوتيل وقبلت على نفسها ده تبقى مش عارفة قيمة نفسها، هي دي ثقافتي”.

وتابعت: “هي لا تستحق الاغتصاب، لكن هي غلطانة، ولو التحقيق أثبت إن سعد عمل كده يستاهل يدان”.

وردا على سؤال لماذا دعمت الفنانة دنيا بطمة رغم إدانتها بواسطة القضاء، قالت بسمة بوسيل: “القضاء المغربي أكيد أعلى منى وأعلى من أي حد، لكن أنا في النهاية أم، ومش عارف الحق فين”.