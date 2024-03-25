أرباح و نتائج شركة “طوطال” الفرنسية تتراجع بشكل كبير في المغرب

2024-03-25 / 16:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تراجعت بشكل كبير أرباح و نتائج شركة المحروقات الفرنسية “طوطال” في السوق المغربية، حسب أرقام النتيجة السنوية و هو ما يعزى لمجموعة من الأمور في مقدمتها التفاوت و الاضطراب الذي حصل في أسعار سوق المحروقات على المستوى الدولي.

و في هذا الصدد، بلغت الإيرادات المجمعة لشركة “طوطال” المغرب حوالي 16.9 مليار درهم بنهاية دجنبر 2023 مقابل 19.7 مليار درهم في السنة السابقة.

كما انخفض صافي الربح الاجتماعي للشركة بحوالي 88 في المئة، فضلا على صافي الربح المجمع الذي انخفض بدوره، مقارنة بالسنة الماضية.

2024-03-25 / 16:09
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