المنتخب الوطني يخوض حصته قبل الأخيرة استعدادا لمواجهة موريتانيا

أجرى المنتخب الوطني مساء يومه الاحد 24 مارش 2024 حصة تدريبية بالملعب الكبير بمدينة اكادير، استعدادا للمباراة الودية التي ستجمعه بعد غد الثلاثاء بالمنتخب الموريتاني.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

وركز وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم والتي امتدت لحوالي ساعة على الجانب التقني والتكتيكي.

جدير بالذكر ان اللقاء الودي الذي سيجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الموريتاني سينطلق على الساعة العاشرة ليلا.