جائزة أستراليا الكبرى لسباق السيارات.. فريق “فيراري” يحقق الثنائية

أحرز فريق “فيراري”، اليوم الأحد في ملبورن، ثنائيته الأولى منذ سباق البحرين عام 2022 بحلول متسابقه الإسباني كارلوس ساينس في المركز الأول لجائزة أستراليا الكبرى، وهي الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد .

وقد حل ساينس في المرتبة الأولى أمام زميله شارل لوكلير من موناكو، مستفيدا من انسحاب بطل العالم، سائق “ريد بول”، الهولندي ماكس فيرستابن .

وبعد أن سيطر على الجولتين الأوليين في البحرين والسعودية، بدا فيرستابن مرشحا لتحقيق فوزه العاشر تواليا ومعادلة الرقم القياسي الذي حققه الموسم الماضي حين حطم رقم الألماني سيباستيان فيتل (9 تواليا عام 2013)، لاسيما أنه كان أول المنطلقين.

لكن عطلا ميكانيكيا في اللفة الثانية أتاح لساينس، العائد من عملية جراحية خضع لها قبل أسبوعين، تجاوزه في طريقه الى الفوز الأول منذ سباق سنغافورة العام الماضي والثالث في مسيرته، فيما اضطر بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية الى العودة لحظيرة فريقه بعد أربع لفات والدخان يتصاعد من سيارته.

وكشف فيرستابن أن عطلا في المكابح أدى الى انسحابه الأول منذ عامين، وتحديدا منذ سباق أستراليا بالذات في أبريل 2022.

وبقي فيرستابن في صدارة الترتيب العام، لكن لوكلير الذي حل ثانيا بفارق 2.366 دقيقة خلف ساينس، لم يعد يتخلف عن بطل العالم سوى بفارق أربع نقاط (47 مقابل 51).