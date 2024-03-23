رسميا: إسبانيا تعترف برخص السياقة المهنية المغربية باجتياز امتحان تطبيقي

2024-03-23 / 23:03
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية منذ قليل قرار الإعتراف بالرخص المغربية من الأصناف الكبيرة والتي كانت موضوع لقاء بين وزارة النقل المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وحسب الجريدة الرسمية الإسبانية دائما، تم تعديل القانون السابق الذي يحتم على السائقين المغاربة إجتياز الإختبارات النظرية والتطبيقية بقانون جديد تكتفي فيه السلطات الإسبانية بإجراء إختبار تطبيقي على الطرقات العامة لكل مغربي يريد إستبدال رخصة السياقة من الأصناف المهنية المشار إليها في الجريدة الرسمية.

هذا وكان الإتفاق الذي وقعه الطرفين سنة 2004 يعترف برخص السياقة المغربية من صنف “ب” دون إجراء أي إختبار شريطة حصول المترشح على رخصة السياقة قبل الإقامة بالنسبة للمقيمين فوق التراب الإسباني بطريقة قانونية.

ولم تحدد الجريدة الرسمية أية معطيات أخرى في هذا الخصوص إلى حين مرور ثلاثين يوما من إستلام القرار من قبل السفارة المغربية بمدريد.

2024-03-23 / 23:03
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