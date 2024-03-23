رحيمي يعبر عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب

رحيمي يعبر عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب

2024-03-23 / 20:30
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نشر الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صور له رفقة “الأسود” في المواجهة أمام منتخب أنغولا , عبر فيها أنه سعيد جدا بالعودة للدفاع عن قميص المنتخب الوطني، وشكر الجماهير المغربية على المساندة.

وتلقى رحيمي، إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المستوى المميز الذي بصمه في أول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني بعد العودة إلى صفوفه.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي، قد حقق الفوز في المباراة الودية أمام أنغولا، بنتيجة هدف دون رد.

2024-03-23 / 20:30
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