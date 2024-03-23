عملاق الدوري الإيطالي يرغب في التعاقد مع أمرابط

عاد المغربي سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد، المعار من فيورنتينا، إلى قائمة اهتمامات أحد عمالقة إيطاليا، الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية إيطالية.

ووفقا لصحيفة “توتو سبورت”، فإن ميلان يرد التعاقد مع لاعب وسط يتمتع بخصائص دفاعية وبدنية، والاسم الأبرز هو المغربي سفيان أمرابط.

وأشارت إلى أن أمرابط كان هدفا لميلان في وقت سابق، وكان من الممكن انضمامه الصيف الماضي قبل أن ينتهي به الأمر بالانتقال إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وشارك أمرابط في 22 مباراة مع يونايتد هذا الموسم، تضمن الظهور أساسيا 13 مرة فقط بإجمالي 1,155 دقيقة.