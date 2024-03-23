إلغاء مباراة روسيا والباراغواي الودية بعد هجوم موسكو

ألغيت المباراة الودية بين منتخبي روسيا والباراغواي المقررة الإثنين في موسكو، عقب الهجوم المسلّح في كراسنوغورسك إحدى ضواحي العاصمة والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أعلن السبت الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في قاعة للحفلات إلى 93 قتيلاً، على ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية محذّرة من أن هذا العدد قد يرتفع أكثر.

قال الاتحاد الروسي للعبة في بيان “بسبب الهجوم.. قرر الاتحادان الروسي والباراغوياني إلغاء المباراة الودية”.

وبحسب المصدر عينه، فإن المباراة التي كانت مقررة على ملعب دينامو في موسكو، قد تقام في موعد لاحق.