الفنان حسن الفذ يسقط في فخ “التكرار” في “الفذ تيفي3”

يبدو أن الفنان الكوميدي حسن الفذ، لم يتمكن بعد من الخروج من شخصية “كبور” وخلق شخصية جديدة لأعماله الفنية.

وشارك الفنان حسن الفذ، خلال شهر رمضان الجاري، بعمل “الفذ تيفي 3” الذي عرف حضور مجموعة من الفنانين في مقدمتهم الفنانة مونية لمكيمل والفنانين هيثم مفتاح وأسامة رمزي.

وعاد الكوميدي حسن الفذ، في سلسلته الجديدة، بشخصيتي “لحبيب” و”كالاطا”، كما عرفت معظم الحلقات مشاهد “مشابهة” لسلسلتي “الحبيب وكبور” و”الشعيبية وكبور”.

ولم تحقق سلسلة “الفذ تيفي 3″، حجم النجاحات التي حققتها أعمال الفذ خلال السنوات الماضية، على اعتبار أنها جاءت كـ”تكرار” للأعمال السابقة.