ابراهيم دياز يعلق على امكانية مشاركته رفقة الأسود في الأولمبياد

ابراهيم دياز يعلق على امكانية مشاركته رفقة الأسود في الأولمبياد

2024-03-23 / 14:26
0

أكد لاعب ريال مدريد، براهيم دياز، أنه يرغب في خوض جميع المسابقات والتظاهرات العالمية رفقة المنتخب الوطني المغربي، متمنيًا أن يسمح له النادي الإسباني بالمشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس هذه السنة .

وقال دياز في تصريح لصحيفة الـ”ماركا” بعد ظهوره الأول بقميص المنتخب المغربي: “سأحاول أن أشارك في كل المسابقات قدر المستطاع، وفي كل ما يسمحون لي به”.

وأضاف: “في النهاية، أنا لاعب في ريال مدريد وأريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل النادي والمنتخب المغربي”.

2024-03-23 / 14:26
0

مقالات ذات صلة

عملاق الدوري الإيطالي يرغب في التعاقد مع أمرابط

عملاق الدوري الإيطالي يرغب في التعاقد مع أمرابط

2024-03-23 / 15:50
إلغاء مباراة روسيا والباراغواي الودية بعد هجوم موسكو

إلغاء مباراة روسيا والباراغواي الودية بعد هجوم موسكو

2024-03-23 / 15:17
منتخب موريتانيا ينهزم وديا أمام مالي قبل مواجهة نظيره المغربي

منتخب موريتانيا ينهزم وديا أمام مالي قبل مواجهة نظيره…

2024-03-23 / 13:02
بورزوق يكشف كيف تعرض للاعتداء من طرف أحد المشجعين

بورزوق يكشف كيف تعرض للاعتداء من طرف أحد المشجعين

2024-03-23 / 12:09

ابراهيم دياز: “سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني.. شكرا…

2024-03-23 / 11:50
جمعية قدماء لاعبي فتح الناظور تنظم الملتقى الدولي الثالث

جمعية قدماء لاعبي فتح الناظور تنظم الملتقى الدولي الثالث

2024-03-23 / 11:26

لتحرشه بـ 6 موظفات.. حكم بالسجن على رئيس نادي…

2024-03-23 / 10:55
الركراكي يشيد برحيمي بعد فوز الأسود على أنغولا

الركراكي يشيد برحيمي بعد فوز الأسود على أنغولا

2024-03-23 / 10:49
أنشلوتي يوافق على تجديد عقد احد النجوم

أنشلوتي يوافق على تجديد عقد احد النجوم

2024-03-23 / 09:48
بنصغير: فخور بتمثيل المنتخب المغربي وسعداء بالفوز أمام أنغولا

بنصغير: فخور بتمثيل المنتخب المغربي وسعداء بالفوز أمام أنغولا

2024-03-23 / 02:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى