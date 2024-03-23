ابراهيم دياز يعلق على امكانية مشاركته رفقة الأسود في الأولمبياد

أكد لاعب ريال مدريد، براهيم دياز، أنه يرغب في خوض جميع المسابقات والتظاهرات العالمية رفقة المنتخب الوطني المغربي، متمنيًا أن يسمح له النادي الإسباني بالمشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس هذه السنة .

وقال دياز في تصريح لصحيفة الـ”ماركا” بعد ظهوره الأول بقميص المنتخب المغربي: “سأحاول أن أشارك في كل المسابقات قدر المستطاع، وفي كل ما يسمحون لي به”.

وأضاف: “في النهاية، أنا لاعب في ريال مدريد وأريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل النادي والمنتخب المغربي”.