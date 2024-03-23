ابراهيم دياز: “سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني.. شكرا على دعمكم”

علّق إبراهيم دياز على المشاركة الأولى له مع المنتخب الوطني المغربي، في التشكيلة الأساسية في المباراة الودية للتي جمعت المغرب بمنتخب انغولا.

وكتب إبراهيم دياز باللغة العربية على حسابه في منصة “X”: “سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني! أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا! شكرا على دعمكم، شكرا أكادير”.

هذا ويشار الى أن نجم ريال مدريد، فضل حمل قميص أسود الأطلس، بدل قميص المنتخب الاسباني.