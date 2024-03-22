السلطات اليابانية تلاحق الإسباني إنييستا

2024-03-22 / 17:17
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ذكرت تقارير صحفية أن سلطات الضرائب اليابانية طالبت لاعب كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا بدفع 580 مليون ين ياباني، (حوالي 3.5 ملايين يورو) لعدم إعلانه بشكل صحيح عن دخله خلال إقامته في البلاد.

وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليابانية NHK اليوم الجمعة فإن إنييستا هو واحد من ثلاثة لاعبي كرة قدم أجانب لعبوا مع فرق يابانية، وتطالبهم مصلحة الضرائب اليابانية بمبالغ مختلفة لعدم امتثالهم بشكل صحيح لالتزاماتهم الضريبية، مما أدى إلى مبلغ إجمالي غير معلن قدره 2100 مليون ين (12.7 مليون يورو).

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب الضرائب الإقليمي في أوساكا، الذي تقع مدينة كوبي تحت ولايته القضائية، قرر أن إنييستا لم يعلن عن نحو 860 مليون ين (حوالي 5.2 ملايين يورو) حصل عليها مقابل أتعابه في أثناء توقيع عقده مع فيسيل كوبي، الذي لعب له في الفترة ما بين يوليو 2018 ويوليو 2023.

وتعتبر السلطات اليابانية أن إنييستا البالغ 39 عاما، كان مقيما في اليابان لأغراض ضريبية، حيث كان يعيش خلال تلك الفترة مع عائلته في مدينة كوبي التي كان سفيرا ثقافيا لها.

وبناء على ذلك تطالب وكالة الضرائب اليابانية نجم برشلونة السابق، الذي يلعب حاليا لنادي الإمارات، بمبلغ قدره 580 مليون ين يتضمن رسوما إضافية لعدم سداد الضرائب المتراكمة، وفقا للإذاعة اليابانية الرسمية.

2024-03-22 / 17:17
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