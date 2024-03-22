بني ملال.. الأمن يحقق في ظروف وفاة “موقوف” داخل المستشفى

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بني ملال، صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2024، إجراءات معاينة جثة شخص توفي بالمستشفى الجهوي خلال مدة الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية في إطار بحث قضائي.

وكانت مصالح الأمن ببني ملال قد أوقفت الهالك مساء أمس الخميس، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية ويشتبه في تورطه في السرقة وحيازة السلاح الأبيض، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى ووضعه تحت تدبير المراقبة الطبية لحاجيات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، إلى أن الهالك تسبب في إيذاء نفسه بشكل عمدي بالمستشفى، حيث تم تقطيب جرح أصيب به على مستوى رأسه قبل أن توافيه المنية صباح اليوم الجمعة، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.