كوميديا باسو “السوداء” تعري الفساد وتتصدر الطوندونس

نجح الكوميدي محمد باسو في تصدر نسب المشاهدة خلال شهر رمضان بسلسلته “السي الكالة” والتي تعالج مواضيع مختلفة، جسد فيها باسو دور “الكود بيسطون ” أو الشخصية التي يلجأ لها بعض السياسيين وأصحاب النفود لقضاء مصالحهم.

وطور باسو موهبته بعيدا عن الكوميديا الهزلية والتي أصبحت متجاوزة، حيث عمد لممارسة الكوميديا المظلمة، والمعروفة باسم الكوميديا السوداء، للتعامل مع موضوعات، جادة في المجتمع بطريقة ساخرة.

ومن بين أهم المواضيع التي سلط محمد باسو الضوء عليها خلال سلسلته “السي الكالة” نجد الفساد السياسي، ووضعية التعليم المزرية، ورخص البناء غير القانونية، والرشوة واحتلال الملك العمومي، والترشح للانتخابات بشواهد مزورة، إضافة لتفويت الصفقات بطرق ملتوية دون الاحتكام لطلبات العروض…

وعرف باسو كيف يتعامل مع متابعيه ويتقرب منهم ويتكلم بلسان المواطن البسيط، والذي يعاني من بعض السلوكات المشينة والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، وبالتالي تمكن من أن يخلق لنفسه أسلوبا ساخرا خاصا به، حيث جاءت سلسلة “السي الكالة” والتي تتربع على عرش الطوندونس المغربي لتكون إمتدادا لسلسلته السابقة “ناطق غير رسمي”…