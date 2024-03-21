توقيف 4 أشخاص بكل من أكادير وطنجة يشتبه تورطهم في الترويج للمخدرات

2024-03-21 / 19:50
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بكل من أكادير وطنجة في عمليتين منفصلتين، جرى تنفيذهما مساء أمس الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص، يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أن العملية الأولى، المنجزة بمدينة طنجة، أسفرت عن توقيف شخصين، يبلغان من العمر 35 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، مشيرا إلى أن عملية الضبط والتفتيش أفضت إلى العثور بحوزتهما على 2100 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل” و17 جرعة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية الثانية، التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، حيث تم العثور بحوزتهما على 815 قرص مخدر و 75 غراما من الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫4 تعليقات

  1. على الشرطة أن تستعين بكاميرات المراقبة من أجل إيجاد حلول استعجالية لتجار المخدرات ..

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