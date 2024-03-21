زين الدين زيدان

رئيس الاتحاد الفرنسي يصدم زيدان بهذا التصريح

2024-03-21 / 17:11
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هبة بريس _ رياضة

تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، لصدمة جديدة في مسيرته التدريبية.

في هذا الصدد، أغلق فيليب دياللو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الباب أمام إمكانية الإطاحة بمدرب الديوك ديدييه ديشامب في الصيف المقبل، إذا ساءت نتائج المنتخب في يورو 2024.

وقال دياللو في حوار أجرته معه صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “لا تساورني أي شكوك تجاه ديشامب، ولن أصدر أي أحكام مسبقة، فالتركيز حاليا على تهيئة أفضل الظروف المناسبة لديشامب واللاعبين ليعبر الفريق عن نفسه بقوة”.

وأضاف: “نحن أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، ويجب ألا نعطل آلة الانتصارات”.

وبسؤاله هل ينتظر زيدان المنتخب الفرنسي أم يبحث عن ناد جديد؟ أجاب دياللو: “زيدان أحد رموز الكرة الفرنسية، ونكن له التقدير والامتنان الكبير لما قدمه للشعب الفرنسي”.

وأتمّ رئيس الاتحاد الفرنسي تصريحاته في هذا الشأن: “ولكن لدينا حاليا أفضل مدير فني في الكرة الفرنسية وباق في منصبه حتى 2026”.

ويبقى “زيزو” بلا عمل منذ انتهاء تجربته الثانية مع فريق ريال مدريد في صيف 2021، وسط تقارير تؤكد انتظاره لتدريب منتخب فرنسا.

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‫4 تعليقات

  1. اين هي الصدمة التصريح في محله المدرب الفرنسي ربح كاس العلم والنهائي في النسقة السابقة نتائج جد جيدة لا نغير فريق يربح

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