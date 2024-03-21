“بيتاس” يعلن استئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الثلاتاء المقبل

هبة بريس _ الرباط

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعقد جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال حول الحوار الاجتماعي وطبيعة الملفات المطروحة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه، وبعد تأجيل الجولة السابقة في شتنبر الماضي على إثر زلزال الحوز، ” ستستقبل الحكومة النقابات لمناقشة مجموعة من القضايا “.

وأبرز أن “الحكومة أخذت على نفسها عهدا بأن تستشير بشكل مكثف مع النقابات والمركزيات النقابية بشأن جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها، علاوة على مختلف القضايا الطارئة”.

وأضاف أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تحديد موعد له، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي لمختلف الاوراش التي تعرفها المملكة يتعين أن ينطلق من نقاش مؤسساتي

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