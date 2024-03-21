بين القصور… عندما تجتمع الكفاءة الفنية مع أصحاب الاختصاص في تحفة فنية

هبة بريس - خولة الوادي

تعرض قناة “ام بي سي5” خلال شهر رمضان الجاري، المسلسل المغربي “بين القصور” الذي يعرف مشاركة ثلة من الفنانين الكبار.

وحظي المسلسل المغربي، بعد عرض حلقاته العشر الأولى، بإشادة وتنويه المتابعين المغاربة.

وتميز العمل الرمضاني، بمشاركة ثلة من الفنانين الكبار في مقدمتهم وحش الشاشة محمد خيي، والسعدية لديب، وهدى الريحاني، وعزيز الحطاب وفرح الفاسي وندى هداوي.

ونوه المتابعون بكافة تفاصيل العمل من الاخراج لهشام الجباري والقصة والسيناريو لبشرى ملاك، وكذا التصوير والديكور وغيرها الذين اجتمعوا وقدموا تحفة فنية مميزة.

هذا وتدور أحداث المسلسل، حول حي شعبي في مدينة الدار البيضاء “بين القصور” أنجب عددا من الكفاءات والأسماء التي برزت في مجالات متعددة، قبل أن يتنكروا لمسقط رأسهم ويتركون الحي مرتعا للمجرمين وتجار المخدرات.

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