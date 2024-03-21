برشلونة يحسم مصير مهاجمه البرازيلي فيتور روكي

برشلونة يحسم مصير مهاجمه البرازيلي فيتور روكي

2024-03-21 / 14:22
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اتخذ برشلونة قرارا حاسما بشأن مستقبل مهاجمه البرازيلي فيتور روكي، حسب ما أكدته تقارير صحفية إسبانية مساء الخميس.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن برشلونة قد يلجأ إلى إعارة روكي البالغ من العمر 19 عاما، إلى فريق آخر في الموسم المقبل، كي يحظى بعدد دقائق أكبر على أرض الملعب.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، ذكرت اليوم الخميس، أن برشلونة تراجع عن الفكرة وينوي الاحتفاظ بلاعبه ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يرى أن القرار الأنسب بقاء روكي مع الفريق فيما تبقى من الموسم، على أن يبدأ الموسم المقبل من الصفر مع بقية زملائه.

ورغم أنه لم يحصل على الكثير من الفرص حتى الآن، إلا أن الجهاز الفني والإدارة الرياضية راضين عن مساهمة المهاجم الملقب بـ”تيجرينيو”. لأن لديه رغبة واضحة في التعلم، ويستوعب كل شيء بسرعة فائقة، رغم الدقائق القليلة التي لعبها.

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