ضربة قوية لمنتخب ألمانيا قبل مواجهتي فرنسا وهولندا

2024-03-21 / 00:30
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هبة بريس

سيغيب الحارس مانويل نوير، العائد إلى صفوف منتخب ألمانيا أخيرا، عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا ضمن استعدادات “دي مانشافت” لاستضافة كأس أوروبا هذا الصيف، وذلك بسبب الإصابة.

وبحسب ما ذكره الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فإن ابن الـ37 عاما، أصيب بتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال تمارين “دي مانشافت” يوم الأربعاء في فرانكفورت، ما أجبره على المغادرة.

وكان من المقرر أن يعود نوير إلى صفوف منتخب بلاده لحراسة عرينه بمواجهة فرنسا في ليون السبت المقبل، بعدما استدعاه المدرب يوليان ناغلسمان للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

ومن المرتقب أن يغيب الحارس نوير أيضا عن الودية الثانية أمام منتخب هولندا في فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك نوير بقميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يتعرض لكسر في قدمه في أثناء ممارسته رياضة التزلج، ما أبعده عن الملاعب لسنة تقريبا.

وتعد إصابة نوير من جديد ضربة معنوية لناديه بايرن ميونخ، حيث باتت الشكوك تحوم حيال مشاركته مع عملاق بافاريا أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في التاسع من أبريل المقبل.

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