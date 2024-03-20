حفل تكريم القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء

هبة بريس _ الرباط

تم مساء يومه الثلاثاء 18 مارس 2024 بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء. تكريم عبد المجيد الملكوني القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء من طرف الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام. بحضور السادة :

1- الأمين العام عبد الجبار فطيش.

2- رئيس المجلس الإداري خالد العقاد مكلف بالعلاقات العامة مع برلمان.

3- الاستاذ علي إيغافي محامي الهيئة المغربية ومسؤول علاقاتها العامة مع البرلمان.

“درع الكرامة والتسامح”

وفي إطار شهادة تكريمية تمنح هذه الاخيرة للسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء وذلك تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به في مجال الدفاع على حقوق الإنسان و الحق العام ومحاربة الفساد.

حيث وأنه يعتبر من الأشخاص المهمين على الصعيد الوطني ويتمتع بروح المواطنة والتسامح والعدل والقيم الإنسانية.

بالتوفيق القائد عبد المجيد الملكوني الرجل الوطني والجاد

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