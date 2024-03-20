الحكومة تطلق برنامجا للحفاظ على 32 حرفة مهددة بالانقراض

أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن برنامج يمتد حتى 2026، للحفاظ على 32 حرفة مهددة بالانقراض.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة السياحة، عقب الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض من خلال ضمان انتقالها للشباب.

وأكدت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وفق البيان، التزام الوزارة بإنجاح هذه النسخة الثانية، بعد الأولى التي انطلقت السنة الماضية.

وبدوره، أشار ممثل اليونسكو في دول المغرب العربي إريك فالت، إلى طابع هذا المشروع الفريد في القارة الإفريقية بأكملها.

وتطرقت لجنة قيادة البرنامج، إلى نتائج النسخة الأولى، التي مكنت في عام 2023 بتحديد ستة حرفيين ماهرين يمثلون حرفا تقليدية مميزة وهي البلوزة الوجدية، وصناعة السروج، وصناعة الآلات الموسيقية، والزليج التطواني، وصناعة الخيام وكذا الطرز السلاوي.

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