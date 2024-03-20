“سنطرال دانون” تنظم افطارا جماعيا لفائدة الأطفال المتخلى عنهم ( فيديو )

2024-03-20 / 20:50
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كعادتها ..نظمت سنطرال دانون افطارا جماعيا لفائدة أطفال دار للا حسنى بالدرا البيضاء ليلة 19 أبريل 2024 بحضور المديرة العامة، نطالي الكيير و رشيد خطاط الكاتب العام و عدد من أطر و موظفي الشركة.

وفي الجانب المقابل حضر من جانب دار للا حسنى رئيسة الجمعية حبيبة علوي و عدد من الأطر و المربيات

و استفاد من هذا الافطار 100 طفل من دار للا حسناء للأطفال الرضع المتخلف عنهم .

و قد كان الهدف من هذه المبادرة هو تقاسم هذا الإفطار و إدخال الفرحة لهؤلاء الأطفال.

ويدخل هذا النشاط الخيري لسنطرال دانون في إطار برنامجها السنوي ” نتعاونو على الخير” بالإضافة إلى أن الشركة قررت توزيع 8000 قفة و المشاركة ب 90000 فطور بشراكة مع عدد من الجمعيات تنشط على المستوى الوطني مع إلتفاتة خاصة لساكنة الحوز.

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