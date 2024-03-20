“سنطرال دانون” تنظم افطارا جماعيا لفائدة الأطفال المتخلى عنهم ( فيديو )

كعادتها ..نظمت سنطرال دانون افطارا جماعيا لفائدة أطفال دار للا حسنى بالدرا البيضاء ليلة 19 أبريل 2024 بحضور المديرة العامة، نطالي الكيير و رشيد خطاط الكاتب العام و عدد من أطر و موظفي الشركة.

وفي الجانب المقابل حضر من جانب دار للا حسنى رئيسة الجمعية حبيبة علوي و عدد من الأطر و المربيات

و استفاد من هذا الافطار 100 طفل من دار للا حسناء للأطفال الرضع المتخلف عنهم .

و قد كان الهدف من هذه المبادرة هو تقاسم هذا الإفطار و إدخال الفرحة لهؤلاء الأطفال.

ويدخل هذا النشاط الخيري لسنطرال دانون في إطار برنامجها السنوي ” نتعاونو على الخير” بالإضافة إلى أن الشركة قررت توزيع 8000 قفة و المشاركة ب 90000 فطور بشراكة مع عدد من الجمعيات تنشط على المستوى الوطني مع إلتفاتة خاصة لساكنة الحوز.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp