ضبط 570 كلغرام من الشيرا داخل شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس_ الرباط

هبة بريس – مكتب طنجة

أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم الأربعاء 20 مارس الجاري، عن إحباط محاولة تهريب 570 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية من حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل كل من المقصورة وفي تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة، كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 41 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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