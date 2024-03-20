“الاعلام العمومي ومدونة الأسرة “…هل يحترم دفتر التحملات ؟

2024-03-20 / 19:52
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هبة بريس _ الرباط

دعا خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل ضمان احترام الإعلام العمومي لدفاتر التحملات، من أجل ضمان مبادئ التعددية والنزاهة والحياد والموضوعية.

وشدد السطي وعلوي في سؤال كتابي موجه للوزير المعني، أن هناك مخاوف من عدم احترام دفاتر التحملات خلال مواكبة النقاشات العمومية التي تحظى بمواكبة مهمة من طرف المواطنات والمواطنين.

وأضاف المستشاران، ومن أمثلة ذلك تغييب الفقهاء والعلماء أعضاء المجالس العلمية من المشاركة في البرامج الحوارية حول المدونة، مما دفعهم إلى منصات التواصل الاجتماعي لخلق نوع من التوازن.

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