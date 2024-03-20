الحسيمة.. إعادة تمثيل جريمة سطو على وكالة لتحويل الأموال

هبة بريس - مكتب طنجة

أعادت المصالح الأمنية بالحسيمة ، أمس الثلاثاء ، تمثيل وقائع عملية السطو التي نفذها شخصين من ذوي السوابق القضائية ، على وكالة لتحويل الأموال وصرف العملات .

وقد اوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، السبت الماضي شخصين من ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطهما في السطو على وكالة لتحويل وصرف الأموال والسرقة باستعمال الكسر من داخل الوكالة المذكورة.

وأسفرت عمليات التفتيش في ذات القضية، عن حجز جزء من الملابس وقفازان استعملت من طرف المشتبه فيهما أثناء اقترافهما لهذه الأفعال الإجرامية، قبل ايقافهما لاحقا.

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