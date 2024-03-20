ظهر في فيديو يتشبث بسيارة الأمن ويقوم بمناورات استعراضية.. إيقاف شاب بتطوان

2024-03-20 / 11:20
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هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يرتدي زلاجات يتشبث بسيارة للأمن الوطني، ويقوم بمناورات استعراضية تعرض سلامته الجسدية وأمن مستعملي الطريق للخطر.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمدينة العرائش، والتي أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة يومه عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 19 سنة، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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