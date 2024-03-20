الهلال السعودي يجدد رغبته في ضم اللاعب يوسف النصيري

هبة بريس - متابعة

جدد نادي الهلال السعودي اهتمامه بضم المغربي الدولي يوسف النصيري لاعب فريق إشبيلية الإسباني.

وبحسب موقع “سبق 24″، فإن الهلال يحاول استغلال توتر علاقة النصيري مع مدربه كيكي سانشيز فلوريس.

وأضاف الموقع أن الهلال يسعى لحسم صفقة ضم النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز خط هجومه.

وذكر أن الانتقال المحتمل للنصيري إلى الهلال قد يعني بداية فصل جديد في مسيرته، خصوصا مع الطموحات الكبيرة للفرق الخليجية في تعزيز صفوفها بأسماء لامعة.

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