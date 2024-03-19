سلا : البحث على ثلاثة عناصر من عصابة ” السماوي” بعد سرقة مجوهرات سيدة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسابق المصالح الأمنية بمدينة سلا ، الزمن من اجل الوصول إلى عناصر عصابة خطيرة ” السماوي ” بعد سرقة مجوهرات سيدة مسنة الأسبوع الجاري ، والاختفاء عن الأنظار .

وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت مصادر محلية أن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص ترصدت لسيدة ستينية، وقامت بتتبع خطواتها إلى أن وصلت منطقة خالية، حيث تم اعتراض سبيلها ورشها بمحلول مائي.

وأوضحت ذات المصادر أن المعنية بالأمر استسلمت مباشرة بعد رشها بالمحلول الذي تجهل مكوناته، حيث سلمت للصوص، بإرادة مسلوبة، مبلغا ماليا كان بحوزتها، بالإضافة إلى مجموعة من الحلي والمجوهرات.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد قامت المعنية بالأمر بعد اكتشافها حيلة السرقة التي تعرضت لها، بالتوجه مسرعة إلى إحدى الدوائر الأمنية المجاورة، وقامت بوضع شكاية في الموضوع.

وعملت المصالح الأمنية ، بالتوجه إلى مكان وقوع الجريمة ،وفتحت تحقيقا بهدف الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة والتوصل الى طرف خيط يقود إلى تحديد هوية المتورطين في هذا الفعل الاجرامي.

وموازاة مع ذلك، تم الاستماع لإفادات عدد من المواطنين القاطنين بمكان الحادث، فيما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف هذه العصابة الإجرامية الخطيرة.

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