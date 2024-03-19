لأول مرة.. إسرائيل تقر بانفجار صاروخ حوثي في شمال إيلات-

2024-03-19 / 22:42
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هبة بريس _ وكالات

أقر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بأن صاروخ كروز أُطلق من اليمن اخترق، للمرة الأولى، أجواء إسرائيل وانفجر في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات (جنوب) على ساحل البحر الأحمر.

وقال الجيش، في بيان عبر منصة “إكس”: “متابعة لسقوط هدف جوي شمال مدينة إيلات مساء أمس الأول (الأحد)، فإن الحديث يدور عن صاروخ كروز قادم من البحر الأحمر سقط في منطقة مفتوحة بالمنطقة”.

وأضاف أن “الهدف كان تحت مراقبة سلاح الجو الإسرائيلي، ولم تقع إصابات أو أضرار، ويتم التحقيق في الحادث”، دون تفاصيل.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن هذه أول مرة تطلق فيها جماعة الحوثي اليمنية صاروخ كروز ويتمكن من اختراق أجواء إسرائيل والانفجار في شمال إيلات

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