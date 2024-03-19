يحمل عبارة “YALLA VAMOS” .. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم 2030

هبة بريس ' رياضة

أزاحت اللجنة المنظمة لنهائيات “كأس العالم 2030” بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، الستار عن الشعار الرسمي للنسخة 24 من المنافسة الأغلى عالميا.

وحمل شعار مونديال 2030، إسم “يلا فاموس”، وتم الكشف عنه خلال الحفل الرسمي للجنة تنظيم كأس العالم فيفا 2030، والذي احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم.

وقررت الدول الثلاثة تعيين كل من نور الدين النيبت (المغرب) وأندريس إنييستا (إسبانيا) وكريستيانو رونالدو (البرتغال) كسفراء كأس العالم 2030.

وعرف الحدث حضور كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رفقة كل من رئيسي الاتحادين البرتغالي وكذا الإسباني.

وقدم لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعدا لعشاق كرة القدم بتنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لأحسن نسخة كأس عالم في التاريخ، مشددا على أن الخاصية التي تمتلكها هذه النسخة هي البعد الإنساني لضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتحدث فوزي لقجع خلال الحفل الرسمي للجنة تنظيم كأس العالم فيفا 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، والذي تم من خلاله الكشف عن شعار النسخة الـ24 من المونديال، قائلا: “هدفنا واحد ، هو تنظيم أحسن كأس العالم في تاريخ الفيفا وفي تاريخ كرة القدم.. وهدفنا واحد لخلق حدث متميز يشترك فيه كل ماهو رياضي ممتزجا مع الأبعاد الإنسانية والحضارية”.

وأضاف رئيس الجامعة في كلمته: “نعم الأمر يتعلق بثلاثة بلدان وقارتين ولكن الذي هو أساسي ومتميز في هذا الملف وقد أشار إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إعلان الترشيح حين تم الإعلان عن هذه الإرادة المشتركة لهذا التنظيم المشترك. إن الذي سيميز كأس العالم 2030 المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال هو البعد الإنساني لضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط”.

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