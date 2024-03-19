تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي” للمهنة
عبرت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، عن انتقادها لإساءة إحدى حلقات سلسلة “صلاح وفاتي” للمهنة.
وذكرت التنسيقية في بلاغ لها أنها تلقت “بقلق شديد واستياء بالغ حول الحلقة الأخيرة من السلسلة الكوميدية التي تطعن بمهنة أعوان السلطة”، معبرة عن إيمانها بأهمية احترام جميع المهن والمهنيين، بما في ذلك أعوان السلطة الذين يقدمون خدماتهم بشكل مخلص ومسؤول للمجتمع.
وشددت التنسيقية على ضرورة تحلي وسائل الإعلام والمحتوى الترفيهي بالحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية، وتجنب نشر المحتوى الذي يسيء للمهن والمهنيين بطريقة تقلل من قيمتهم وتشوه صورتهم في العامة.
ودعت التنسيقية إلى ضرورة التفكير بعناية في الرسائل التي يتم نقلها من خلال وسائل الإعلام، مشجعة على إنتاج محتوى يعكس الواقع بشكل إيجابي ويسهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين جميع فئات المجتمع.
عن تنسيقية اعوان السلطة بالمغرب
3 تعليقات
واش كذبة راه واقع المغرب و لا تستغرب اي عون السلطة لا تجده و عند البناء دون رخصة يكون هو الاول
الحلقة تتحدث عن سلوكات البعض اتجاه المرتفقين واستغلال نفوذهم لتمرير
سلوكات خاطئة وتعطيل مصالح الناس
دون مبرر معقول وربما تتجاوز حدود اختصاصها.
ظاهرة نقذ الأعمال الفنية اصبحت شائعة ولاندري من يحركها فبالامس اشتكى المعلمون من مسلسل ولاد ايزة وهاهي اليوم تنسيقية اعوان السلطة تشتكي بدورها فهل لهؤلاء المشتكون الجرأة حتى يعترفوا بأن هناك أشخاص غير اسوياء من بينهم هناك اعوان سلطة في جميع أنحاء المغرب تنطبق عليهم الصورة التي قدمها صلاح وفاتي وهناك معلمون كذلك نفس الشئ ولو رضخنا لطلبات هؤلاء يجب ان معتزل الفن والذي يقدم لنا أشياء نعيشها يوميا و الحلقة تطرق فيها صلاح وفاتي حتى للموظفين وكل يوم يعرضون حالات من مجتمعنا لايجب ان ننكر ان فيها ماهو سلبي وماهو ايجابي وماعرضها بتلك الطريقة الا ابتغاء تصحيحها