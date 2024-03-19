عيد الأضحى ..انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز

هبة بريس

أعطى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية “أونسا” انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1445 (2024) بمجموع التراب الوطني، وذلك تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح المكتب ، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه العملية تتم بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين بشراكة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، مشيرا إلى أنه سيتم ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية.

وأبرز أن عملية الترقيم هذه تهدف إلى تمكين المواطن من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

ولفت المصدر ذاته إلى ، أنه الإضافة إلى هذه العملية ومع اقتراب عيد الأضحى، يقوم المكتب بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع لعيد الأضحى، تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، إضافة إلى مراقبة تنقلات مخلفات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.

وذكر أن عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى 1444 (2023) قد أسفرت عن ترقيم حوالي 6.8 مليون رأس.

وأشار إلى أن المكتب يسهر عن قرب على تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية الإقليمية لـ “أونسا” والأطباء البياطرة الخواص بتعاون مع السلطات المحلية.

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