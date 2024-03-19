القوات المسلحة الملكية تنقذ 55 “حراكا” بسواحل العيون

2024-03-19 / 13:58
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هبة بريس

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الاثنين، على بعد حوالي 74 كيلومترا شمال مدينة العيون، قاربا جانحا وعلى متنه 55 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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