أمريكا.. مصلّون يتعرضون للاعتداء خلال صلاة التراويح داخل مركز إسلامي

هبة بريس - وكالات

تعرض مركز إسلامي بمدينة شيكاغو في أمريكا، مساء الأحد، إلى اعتداء من قبل أحد المارة، أثناء أداء مصلين صلاة التراويح التي تقام ليلا بشهر رمضان داخل المركز.

وبحسب شهود عيان، فإن الاعتداء أدى لتحطم الواجهة الزجاجية للمدخل دون وقوع إصابات.

ووفق مسؤولين محليين، فإن الاعتداءات المرتبطة بـ”الإسلاموفوبيا” في ولاية إلينوي، تصاعدت منذ الحرب في قطاع غزة، وأسفرت في إحداها عن قتل طفل طعنا بالسكين.

ففي 16 أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية، عن “جريمة كراهية” في شيكاغو، قُتل على إثرها طفل من أصول فلسطينية يبلغ من العمر ست سنوات، وأصيبت والدته البالغة من العمر 32 عاما بجروح خطيرة.

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