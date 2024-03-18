أتشيربي يغادر معسكر المنتخب الإيطالي على خلفية مزاعم إساءات عنصرية

هبة بريس _ رياضة

غادر فرانتشيسكو أتشيربي معسكر تدريب منتخب إيطاليا لكرة القدم، اليوم الاثنين، قبيل خوضه مباراتين وديتين في الولايات المتحدة، وذلك بعد تقارير تفيد بأنه سيتم التحقيق معه بشأن مزاعم عن توجيهه إساءة عنصرية للبرازيلي جوان جيزوس مدافع نابولي.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان، أن مدافع نادي إنتر أتشيربي قال إنه “ليس لديه أي نية للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية” ولكن سيتم استبعاده من التشكيلة المكونة من 28 لاعبا التي تم استدعاؤها لخوض وديتي فنزويلا والإكوادور في الفترة التي تسبق دفاع إيطاليا عن اللقب الأوروبي.

وسيحلّ مدافع روما جانلوكا مانشيني بدلاً من أتشيربي الذي من المقرر أن يتم استجوابه من قبل السلطات التأديبية في الاتحاد الإيطالي بعد ادعاء جيزوس أنه كان ضحية إهانة عنصرية خلال تعادل إنتر المتصدر مع نابولي حامل اللقب 1-1 مساء أمس الأحد.

وشوهد البرازيلي جيزوس وهو يحتج أمام الحكم فيديريكو لا بينا، مشيرا إلى شارة “إبعاد العنصرية” الموجودة على قميصه.

وصرح جيزوس لشبكة “دازون” للبث التدفقي بأن أتشيربي”اعتذر لأنه أدرك أنه تمادى كثيرا، ما يحدث على أرض الملعب يبقى في الملعب”.

وفي المقابل، صرحت رابطة الدوري الإيطالي بأن التقرير الدوري من “القاضي الرياضي” جيراردو ماستراندريا سيصدر الثلاثاء. ويجب أن تؤكد تلك الوثيقة، التي يتم نشرها عادة في اليوم الموالي لنهاية كل جولة من المباريات، ما إذا كان سيتم التحقيق مع أتشيربي بشأن الحادث.

ويواجه أتشيربي خطر الإيقاف لعشر مباريات على الأقل إذا ثبتت إدانته بالإساءة العنصرية بحق جيزوس. ومن شأن الحكم بالإدانة أن ينهي موسمه مع إنتر الذي يتجه للفوز بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp