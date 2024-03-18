رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب نوتنغهام فوريست بسب “القواعد المالية”

هبة بريس _ وكالات

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة نادي نوتنغهام فوريست لخرقه القواعد المالية للدوري.

وأعلن الرابطة عن خصم أربع نقاط من رصيد نوتنغهام فوريست، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الـ18 المهدد بالهبوط، بـ21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لوتون تاون الآمن في المركز الـ17 والذي تعادل معه 1-1 في المرحلة الماضية.

وقالت الرابطة في بيان، إن نوتنغهام فوريست اعترف بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة التي تسمح بخسارة أقصاها 77.5 مليون دولار، وذلك بمقدار 43.9 مليون.

وسبق أن خصمت الرابطة الإنجليزية 10 نقاط من رصيد إيفرتون للسبب عينه في تشرين / نوفمبر الماضي، قبل أن تقلص العقوبة إلى 6 نقاط بعد الاستئناف، علما بأن النادي لا يزال ينتظر معرفة ما إذا كانت الرابطة ستحسم منه نقاطا مرة ثانية بسبب انتهاك ثان للقواعد.

ويحق لأندية الدوري الإنجليزي خسارة 133.5 مليون دولار خلال ثلاثة مواسم، ويقلص المبلغ إلى 28 مليون دولار لكل موسم يقضيه النادي في دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وصعد نوتنغهام فوريست إلى الدوري الممتاز في آيار / مايو 2022، ما يعني أنه لعب في الـ”تشامبيونشيب” لموسمين.

ويمكن لنوتنغهام فوريست أن يستأنف العقوبة، علما بأن الرابطة قالت سابقا إن الاستئناف يجب أن يقدم “في موعد لا يتجاوز الـ24 مايو، وإن أمكن في وقت قبل 24 مايو”، أي بعد خمسة أيام على انتهاء الدوري الإنجليزي

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