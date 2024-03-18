اللاعب يوسف النصيري يكشف سبب مشادته مع مدربه

هبة بريس - متابعة

كشف مهاجم نادي إشبيلية، المغربي يوسف النصيري، سبب مشادته مع مدربه كيكي سانشيز فلوريس بعد استبداله في لقاء فريقه ضد سلتا فيغو أمس الأحد ضمن الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وقال النصيري عن مشادته مع مدربه في تصريحات أبرزتها صحيفة “ريليفو”: “لم يحدث أي شيء، كان التغيير قاسيا، هذه العصبية تكون في المباريات، أنا دائما أرغب بمساعدة فريقي، وبما أن النتيجة كانت 1-0 لم أكن أريد الخروج من الملعب، يجب أن ننسى ما حدث، هذه أشياء تحدث دائما”.

كما قال النصيري في تصريحات أخرى نشرها الحساب الرسمي لنادي إشبيلية: “هذه الأمور تحدث دائما (في مباريات كرة القدم)، وعلينا أن ننسى ما حدث ونستعد للمباريات المقبلة لتحقيق الفوز وترك الأمور تهدأ”.

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