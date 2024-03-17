بنموسى يعزي أسر أطر تدريس ضمن ضحايا فاجعة أزيلال

2024-03-17 / 22:03
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هبة بريس - الرباط

عبر شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تعازيه لأسر أطر تدريس لقوا مصرعهم اليوم الأحد إثر حادث انقلاب سيارة للنقل المزدوج بمنعرجات ضواحي أزيلال.

وجاء في تعزية بنموسى :” إثر الحادث المروري الأليم، الذي أودى بحياة عدد من أطر هيئة التدريس، رحمهم الله، الذين كانوا يشتغلون قيد حياتهم بإقليم أزيلال، كما خلف عددا من الإصابات لدى بعض الأساتذة، يتقدم السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أسر الأساتذة المتوفين بخالص العزاء وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وعظيم غفرانه، كما يرجو الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.”

وأفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرون في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، بالطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار “إمنتلات” بالجماعة الترابية أيت بوولي.

وأوضح المصدر ذاته أنه، حسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها، بشكل عرضي، في أحد المنحدرات لعدم التثبيت الجيد لنظام حصر المركبة.

وأضاف أنه فور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

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