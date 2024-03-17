أمن المضيق يوقف شخصين تورطا في سرقة وكالة لتحويل الأموال بالحسيمة

2024-03-17 / 16:52
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هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال.

وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة كانت قد باشرت، بتاريخ 08 مارس الجاري، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما أمس السبت بمنطقة المضيق ضواحي مدينة تطوان.

وأبرز المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من حجز جزء من الملابس والقفازين التي كان المشتبه فيهما يرتديانها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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