المنتخب الوطني لمواليد 2007 يواجه وديا منتخب تونس
هبة بريس - الرياضة
يواجه المنتخب الوطني لمواليد 2007 في مباراتين وديتين منتخب تونس، وذلك يومي الجمعة 22 مارس والاثنين 25 مارس .
وستنطلق المباراتان اللتان ستقامان على أرضية ملعب الشادلي الزويتن بتونس، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي ( الثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي).
ولهذا الغرض، وجه ميكائيل ليباييف مدرب المنتخب الوطني لمواليد 2007 الدعوة إلى 25 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp