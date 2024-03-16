المنتخب الوطني لمواليد 2007 يواجه وديا منتخب تونس

هبة بريس - الرياضة

يواجه المنتخب الوطني لمواليد 2007 في مباراتين وديتين منتخب تونس، وذلك يومي الجمعة 22 مارس والاثنين 25 مارس .

وستنطلق المباراتان اللتان ستقامان على أرضية ملعب الشادلي الزويتن بتونس، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي ( الثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي).

ولهذا الغرض، وجه ميكائيل ليباييف مدرب المنتخب الوطني لمواليد 2007 الدعوة إلى 25 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

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