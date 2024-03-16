حريق يلتهم استوديو عريق للتصوير السينمائي بمصر

2024-03-16 / 19:58
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هبة بريس - وكالات

أتى حريق ليل الجمعة/السبت على استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في القاهرة، وهو أحد أعرق ستوديوهات السينما في مصر والعالم العربي اذ تم تأسيسه قبل 80 عاما.

والتهمت النيران التي اندلعت في ستوديو الأهرام، الواقع بمنطقة الجيزة غربي القاهرة، كل محتوياته وامتدت إلى 3 مبانٍ مجاورة أمكَن إخلاؤها قبل أن يصل إليها الحريق.

وكان سكان هذه المباني لايزالون يفترشون الأرض في الشوارع المجاورة فجر السبت، على ما لاحظت وكالة فرانس برس.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما سُجّلت حالات اختناق بسيطة نتيجة الدخان، تم إسعافها في موقع الحادث.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحريق نشب بعد 24 ساعة من انتهاء تصوير أحد مسلسلات رمضان في الاستوديو.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد أكثر من 6 ساعات، وفق المصادر نفسها.

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