بعد حملة تبليغات.. “يوتيب” يحذف أغنية “شر كبي أتاي”

2024-03-16 / 10:11
3
هبة بريس - فن

حذف موقع الفيديوهات “يوتيب”،أغنية “شر كبي أتاي” المثيرة للجدل.

وحذف “يوتيب” الأغنية التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في موجة غضب كبيرة، بسبب حملة التبليغات.

وكانت فعاليات جمعوية وحقوقية، قد عبرت عن سخطها وإدانتها بسبب مضمون الأغنية المذكورة، معتبرين أنها تشجع على العنف الجنسي ضد القاصرات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of في تدوينة غامضة.. دنيا بوطازوت: “أنا الوحيدة اللي قلت لا لجبروتك”

في تدوينة غامضة.. دنيا بوطازوت: “أنا الوحيدة اللي قلت…

2024-03-16 / 12:30
Photo of إيمان كوين تصدم جمهورها بتدوينة غامضة: “ليوم غادي نمشي أنا وولادي لدار الحق”

إيمان كوين تصدم جمهورها بتدوينة غامضة: “ليوم غادي نمشي…

2024-03-16 / 12:03
Photo of مشهد “رقص جريء” لسلوى زرهان وعبد الاله عاجل يغضب المغاربة

مشهد “رقص جريء” لسلوى زرهان وعبد الاله عاجل يغضب…

2024-03-16 / 11:40
Photo of العثور على جثة الفنان المهدي بنمبارك بمقبرة الغفران

العثور على جثة الفنان المهدي بنمبارك بمقبرة الغفران

2024-03-16 / 01:52
Photo of في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في “السي الكالة”

في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في…

2024-03-15 / 11:15
Photo of الحكم على بطل مسلسل “squid game” في قضية تحرش جنسي

الحكم على بطل مسلسل “squid game” في قضية تحرش…

2024-03-15 / 10:33
Photo of حزب الاستقلال يدخل على خط مسلسل” أولاد ايزة”

حزب الاستقلال يدخل على خط مسلسل” أولاد ايزة”

2024-03-14 / 20:01
Photo of الإساءة للأستاذ ..الشبيبة المدرسية تحتج على سلسلة رمضانية

الإساءة للأستاذ ..الشبيبة المدرسية تحتج على سلسلة رمضانية

2024-03-14 / 16:59
Photo of سيتكوم “جيب داركوم” يجذب أزيد من 12 مليون مشاهد مغربي

سيتكوم “جيب داركوم” يجذب أزيد من 12 مليون مشاهد…

2024-03-14 / 14:19
Photo of “الحشاشين”.. مسلسل مصري يثير الجدل ويتصدر “الترند”

“الحشاشين”.. مسلسل مصري يثير الجدل ويتصدر “الترند”

2024-03-14 / 12:42

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق