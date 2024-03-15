الريال يقدم شكوى أمام مكتب المدعي العام بسبب إساءات عنصرية ضد فينيسيوس هل عوني على

2024-03-15 / 23:24
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هبة بريس _ رياضة

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، مقاضاة المتورطين في الإساءة العنصرية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في محيط ملعب مونتجويك الأولمبي وملعب ميتروبوليتانو في مدريد، قبل مباراتي برشلونة – نابولي وأتلتيكو مدريد -إنتر ميلان، في إطار دوري أبطال أوروبا”.

وقدم نادي ريال مدريد شكوى أمام مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب ما أسماه “الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة ضد لاعبه فينيسيوس .

ونشر النادي الملكي بيانا له قال فيه: “يطلب ريال مدريد من مكتب المدعي العام مطالبة قوات الأمن بالتسجيلات في كلا المكانين؛ بهدف تحديد هوية موجهي الإهانات العنصرية وعبارات الكراهية المذكورة”.

وأضاف بيان الريال: “يدين ريال مدريد العنصرية والتمييز والكراهية في تلك الهجمات العنيفة والمتكررة، للأسف، ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور. سيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة”.

ودعا فينيسيوس، يوم الخميس، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إلى معاقبة أتليتيكو؛ بسبب الهتافات العنصرية المزعومة قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنهم مشجعو أتليتيكو مدريد، مرددين إساءات عنصرية تستهدف مهاجم ريال مدريد خارج ملعب ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية.

وكان جناح ريال مدريد هدفا لإساءات عنصرية في عدة مناسبات، مما أثار سلسلة من الحملات المحلية والدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة لمكافحة العنصرية، تابعة للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

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