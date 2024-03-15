تطورات جديدة في قضية “قبلة روباليس”.. استدعاء 3 متهمين جدد

هبة بريس _ وكالات

شهدت قضية “قبلة” لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق على لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم 2023 تطورات جديدة.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فقد صادق قاضي التحقيق أمس الخميس على قراره السابق بتثبيت الاتهام على روباليس.

لكن القضية شهدت، مطالبة قاضي التحقيق بإدراج 3 متهمين جدد من الكيان الكروي الإسباني، منهم اثنان لا يزالان في موضع المسؤولية.

ويتعلق الأمر بكل من المدرب الإسباني الأسبق للمنتخب خورخي فيلدا الذي تم توجيه العديد من الاتهامات له بسوء معاملة لاعبات “لا روخا” إضافة إلى كل من ألبرت لوكي منسق المنتخب الإسباني للرجال، وروبين ريفيرا مدير التسويق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الاسمان الأخيران تحديدا لا يزالان يعملان في منصبيهما بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي طرد منه روباليس لحين الفصل النهائي في مسار التحقيقات علما بأنه تعرض لإيقاف مشابه من “يويفا” و”فيفا”.

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