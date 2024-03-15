البليهي: بنزيمة وتاليسكا والبريكان كلهم عاديين.. حمد الله هو أخطر منهم

أشاد علي البليهي، مدافع الهلال والمنتخب السعودي بالدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم وهداف إتحاد جدة.

وقال البليهي في تصريح له بشأن أخطر مهاجم في الدوري السعودي: “تاليسكا أم بنزيمة ام البريكان؟ كلهم عاديين. عبد الرزاق حمد الله أخطر منهم”.

وأضاف في حديثه عن رونالدو: “أنا لا أخشى إلا من نفسي فقط. ورونالدو سيعلم من هو البليهي إذا كنت في كامل قوتي”.

وتابع: “صفقة رونالدو ستفيد الكرة السعودية، لأنه واحد من أفضل اللاعبين حول العالم”.

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