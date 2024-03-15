البليهي: بنزيمة وتاليسكا والبريكان كلهم عاديين.. حمد الله هو أخطر منهم

البليهي: بنزيمة وتاليسكا والبريكان كلهم عاديين.. حمد الله هو أخطر منهم

2024-03-15 / 19:30
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أشاد علي البليهي، مدافع الهلال والمنتخب السعودي بالدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم وهداف إتحاد جدة.

وقال البليهي في تصريح له بشأن أخطر مهاجم في الدوري السعودي: “تاليسكا أم بنزيمة ام البريكان؟ كلهم عاديين. عبد الرزاق حمد الله أخطر منهم”.

وأضاف في حديثه عن رونالدو: “أنا لا أخشى إلا من نفسي فقط. ورونالدو سيعلم من هو البليهي إذا كنت في كامل قوتي”.

وتابع: “صفقة رونالدو ستفيد الكرة السعودية، لأنه واحد من أفضل اللاعبين حول العالم”.

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