فريق الاستقلال بمجلس جهة طنجة يوجه مراسلة لتجميد عضوية مضيان

2024-03-15 / 14:41
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هبة بريس - مكتب طنجة

وجه أعضاء بفريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم أمس الخميس، مراسلة موقعة من قبل محمد سعود إلى الأمين العام، نزار بركة، يطالبه فيها بـ”التجميد الاحتياطي لعضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء”.

وكانت رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والكاتبة الإقليمية لحزب الاستقلال بإقليم الفحص أنجرة،قد أقدمت على وضع شكاية ضد برلماني بارز على الصعيد الوطني.

وقالت مصادر ، ان المنصوري تقدمت بشكوى تضمنت تهم ثقيلة ضد زميلها نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب بينها تهمة التشهير بالحياة الخاصة،الأمر الذي أثار نقاشات وجدلا كبيرين داخل حزب الاستقلال.

وكانت القيادية في حزب الاستقلال قد كتبت على حائط صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” كلاما لاذعا حيث وجهت اشارات لشخص وصفته بالقيادي النرجسي دون ان تسميه ليتأكد بعدها أن الأمر يتعلق بزميلها في الحزب نورالدين مضيان .

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