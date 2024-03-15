الجزائر الأولى مغاربيا في مؤشر “HAMI” للبؤس العالمي

2024-03-15 / 13:27
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هبة بريس - متابعة

حصل المغرب على المرتبة 56 في المؤشر السنوي للمعاناة (HAMI) لعام 2023، محسناً تصنيفه بمقدار مركزين مقارنة بالمرتبة 58 التي حصل عليها في العام السابق.

ويقيس مؤشر المعاناة ذو الشهرة العالمية والذي اعتمده الإدارة الامريكية، الرفاهية الاقتصادية للمواطنين من خلال النظر إلى معدلات التضخم والبطالة والاقتراض السنوية.كما يضم المؤشر السنوي لعام 2023 الذي وضعه خبير الاقتصاد ستيف هانكي 157 دولة.

وعلى المستوى شمال إفريقيا، يعد المغرب أقل دولة تعاني وفقًا للمؤشر، حيث جاء تصنيفه أقل من السودان (المرتبة 6) ومصر (المرتبة 18) والجزائر (المرتبة 36) وتونس (المرتبة 38) وليبيا (المرتبة 45).

ويوضح تقرير من ناشيونال ريفيو أن الدول العشرين الأكثر معاناة في عام 2023 ظلت تقريبًا كما كانت في عام 2022 مع بعض التغييرات حيث غادرت كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا قائمة العشرين الأولى لتنضم باكستان وملاوي وميانمار ومصر.

في الوقت نفسه، حافظت 13 دولة من بين أقل 20 دولة تعاني على تصنيفها لعامي 2022 و 2023.

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‫5 تعليقات

  4. من احسن في المعانات المرتبة 56 التي حصل عليها المغرب هده السنة ام المرتبة 58 التي حصل عليها قبل سنة ؟؟؟؟؟؟

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