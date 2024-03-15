مندوبية التامك تتخذ إجراءات إدارية ضد موظفين بسجن وارزازات
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق موظفين بالسجن المحلي بورزازات، إثر قيامهم بتجاوزات غير قانونية.
وذكرت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه “على إثر نشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) يتضمن تصريحات بخصوص ظروف الاعتقال بالسجن المحلي بورزازات صادرة عن أحد السجناء متعدد العود أُفرج عنه حديثا من هذه المؤسسة، تم تكليف لجنة مركزية من المفتشية العامة للمندوبية العامة بإجراء بحث في الموضوع”.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات التي أجريت بالمؤسسة خلصت إلى الوقوف فعلا على مجموعة من التجاوزات غير القانونية لبعض الموظفين وعن التقصير الحاصل في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بالطاقم الإداري للمؤسسة.
وبناء على هذه الخلاصات، اتخذت المندوبية العامة مجموعة من الإجراءات الإدارية، بما فيها إحالة الموظفين المسؤولين المخالفين على المجلس التأديبي، مع إشعار النيابة العامة بكل التجاوزات التي تم الوقوف عليها.
وأشار البلاغ إلى أن الاكتظاظ الحاصل بالمؤسسة، والذي يتجاوز تقريبا ضعف طاقتها الاستيعابية، يشكل إكراها موضوعيا إضافيا كان سببا في تردي ظروف الاعتقال بهذه المؤسسة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
3elach chno daro b debt
بسبب التقصير الحاصل في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بالطاقم الإداري للمؤسسة
Saraha khas yediro chi 7el
يجب تطبيق القانون على كل مفسد كيفما كان نوعه ومهنته وبالأخص الفاسدين الكبار الذين نهبوا أموال الشعب المغربي .
كل من تجاوز حدود الله ظلم نفسه والقانون فوق كل شيء ..
اولاً وقبل كل شيء يجب على الموظفين في إدارة السجون تقديم الخدمات الصحية للسجناء واحترام السجناء لأنهم بشر ، ومصاعب الحياة هي السبب الرئيسي وراء دخولهم السجن لهذا الأمر يجب علينا أن نتعامل معهم بكل احترام وتقدير ولا نزيدهم عن ما هم فيه ..
شاءت الأقدار أن يدخلوا السجن شخصيات سياسية بارزة وكذا أطباء مقسدين وموظفين إداريين ولكن للأسف الشديد لا يطبق عليهم القانون ويطلقون سراحهم ويحكمون عليهم بالبراءة أو بمدة زمنية قصيرة وهذا أمر ليس غريب علينا.