مندوبية التامك تتخذ إجراءات إدارية ضد موظفين بسجن وارزازات

هبة بريس

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق موظفين بالسجن المحلي بورزازات، إثر قيامهم بتجاوزات غير قانونية.

وذكرت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه “على إثر نشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) يتضمن تصريحات بخصوص ظروف الاعتقال بالسجن المحلي بورزازات صادرة عن أحد السجناء متعدد العود أُفرج عنه حديثا من هذه المؤسسة، تم تكليف لجنة مركزية من المفتشية العامة للمندوبية العامة بإجراء بحث في الموضوع”.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات التي أجريت بالمؤسسة خلصت إلى الوقوف فعلا على مجموعة من التجاوزات غير القانونية لبعض الموظفين وعن التقصير الحاصل في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بالطاقم الإداري للمؤسسة.

وبناء على هذه الخلاصات، اتخذت المندوبية العامة مجموعة من الإجراءات الإدارية، بما فيها إحالة الموظفين المسؤولين المخالفين على المجلس التأديبي، مع إشعار النيابة العامة بكل التجاوزات التي تم الوقوف عليها.

وأشار البلاغ إلى أن الاكتظاظ الحاصل بالمؤسسة، والذي يتجاوز تقريبا ضعف طاقتها الاستيعابية، يشكل إكراها موضوعيا إضافيا كان سببا في تردي ظروف الاعتقال بهذه المؤسسة.

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