في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في “السي الكالة”

2024-03-15 / 11:15
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هبة بريس - فن

بعد ناطق غير رسمي، عاد الكوميدي باسو الى مناقشة مواضيع وظواهر اجتماعية هامة، في قالب كوميدي، عبر سلسلته الجديدة “سي الكالة”.

وناقش باسو، في الحلقة الأولى من سلسلة “سي الكالة” التي تعرض على قناته بموقع “يوتيب” ظاهرة “باك صاحبي” و”المحسوبية والزبونية” التي تسيطر على عدد من المجالات.

وشخص باسو شخصية مسؤول “متعدد الخدمات” والذي أطلق عليه لقب “سي الكالة” يقضي أغراض جميع أصدقائه ومعارفه بشكل قانوني وغير قانوني، تحت شعار “باك صاحبي”.

ولقيت الحلقة الأولى من سلسلة باسو إشادة كبيرة من المتابعين، وبلغت نسبة مشاهدة مهمة.

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